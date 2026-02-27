きょう未明、富山県高岡市でプラスチック再生工場などが焼ける火事がありました。記者「午前5時です。まだ大きく炎が上がっています。そして時折、『ボン』という音も聞こえます」消防によりますと、きょう午前2時48分ごろ、富山県高岡市で「工場から火が見える」と多数の119番通報がありました。警察によりますと、プラスチック再生工場から火が出て、隣接する段ボールの加工工場にも延焼しているということです。消防によります