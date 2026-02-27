アフガニスタンで実権を握るタリバン暫定政権は、パキスタンへの大規模な攻撃を行ったと発表しました。パキスタン側はアフガニスタン各地を空爆するなど、攻撃の応酬が激化しています。タリバン暫定政権は26日、パキスタンの軍事施設などを標的にした「大規模な攻撃を開始した」と宣言しました。パキスタン軍の拠点およそ20か所を制圧し、多数の兵士を殺害したとしています。パキスタン軍が21日、国内で相次ぐテロ事件をめぐり、ア