2月の東京23区の消費者物価指数は、1年4か月ぶりに1％台に縮小しました。また、来月3月の食品などの値上げも、1年前と比べて7割以上減少しています。総務省が発表した2月の東京23区の消費者物価指数は、生鮮食品を除いた総合で110.5となり、去年の同じ月と比べて1.8％上昇しました。上昇率が1％台になるのは、おととし10月以来、1年4か月ぶりです。無償化によって保育料が6割以上減少したほか、国の電気・ガス代への補助金やガソリ