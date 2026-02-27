【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】3Pラインまで…中国HCがコートに入ってる瞬間 バスケットボール中国代表のヘッドコーチ（HC）が、まさかの行動で注目を集めた。プレー中のコートに入って檄を飛ばし、日本のファンも困惑している。日本代表は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で中国代表と対戦。桶谷大ヘッドコーチの