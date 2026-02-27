きょう午前4時20分ごろ、千葉県香取市の木造平屋建て住宅で「住宅から火が吹き出ている」と近くに住む人から通報がありました。消防車など5台で消火にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、住宅1棟が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家には70代と80代の女性2人が住んでいますが、いずれも連絡が取れていないということです。警察は、亡くなったのはこの2人とみて身元の確認を急