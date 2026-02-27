【NASCAR】第2戦 オートトレーダー400（エコーパーク・スピードウェイ／日本時間2月23日）【映像】突然の壁走り（実際の様子）全米で人気を誇るNASCARカップ・シリーズで、レース序盤にマシンが壁をこすりながら走行するアクシデントが発生し、放送席や視聴者が騒然となる一幕があった。アクシデントが起きたのは33周目。リプレイ映像で、77号車のカーソン・ホーセバーがアウト側に膨らみ、壁際を走行する様子が映し出された。