日本サッカー協会は２７日、６〜７月に米国、カナダ、メキシコで共催されるワールドカップ（Ｗ杯）で、日本代表の事前キャンプ地がメキシコのモンテレイに、大会期間中に拠点を張るベースキャンプ地が米テネシー州のナッシュビルに決定したと発表した。モンテレイは１次リーグ第２戦チュニジア戦の開催地で、街の雰囲気や暑さに慣れることが狙い。ナッシュビルは１次リーグの試合会場があるダラス、モンテレイには飛行機移動が