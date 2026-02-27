元でんぱ組.incの最上もが（37）が27日までにインスタグラムのストーリーズを更新。パートナー探しに意欲を示した。25日に誕生日を迎えた最上だが、「ここだけの話仲が悪いわけじゃないし、私は大好きなのだけど、誕生日に家族から『おめでとう』の一言もなかったの」と書き出し、「少しさみしかった（今年も娘と2人きりだったから、娘にはたくさん言ってもらえて嬉しかったし、ファンの子たちからもたくさん言ってもらえたからそ