右折レーンから赤信号を無視し、直進して走り去っていく危険な運転が、各地で相次いで目撃された。右折レーンから強引に直進6日、宮城・仙台市でカメラが捉えたのは危険運転の瞬間だ。前を走る黒い車、急いでいるのかブレーキを何度も踏み、車間距離を詰めている。そして、交差点にさしかかるとウインカーを出して右折レーンへ移動した。右折するのかと思いきや、次の瞬間「まじかよ！」と目撃者が叫ぶ。右折レーンから強引に直進