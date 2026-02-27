M−1グランプリ2021王者のお笑いコンビ、錦鯉が、4年連続となる単独ツアー「錦鯉独演会」を5〜7月に開催することが27日、明らかになった。5月23日の東京・ヒューリックホールから全国9都市で11公演を行う。ボケの長谷川雅紀（54）とツッコミの渡辺隆（47）のオール新ネタの漫才と、個性あふれる幕間VTRで構成される。スケジュールは以下の通り。5月23日午後4時東京・ヒューリックホール東京5月30日午後6時、31日午後0時30分北