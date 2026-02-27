優しさ溢れる剪定職人さんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で773万5000回再生を突破し、「心が綺麗なおじさま」「平和だ…」「なんて優しい世界」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：車で帰宅後、隣の家で仕事をしていた『剪定職人のおじさん』が…予想外だった『まさかの光景』】 剪定職人のおじさんがやってきた Instagramアカウント「umigonns」の投稿主さんが紹介したの