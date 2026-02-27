陸上自衛隊新発田駐屯地は27日、2件の暴力事案などに対し所属する30代から40代の隊員4人について懲戒処分を発表しました。停職3か月の処分を受けたのは第30普通科連隊に所属する36歳の3等陸曹です。3等陸曹はおととし4月、泥酔し新発田市内の路上で部外者1人を振り払う暴行を加え全治約1週間のケガをさせていました。勤務の日ではなかったということです。さらに3等陸曹は暴行の翌日、勤務のため駐屯地正門を通過する際に身分証を