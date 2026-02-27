レアル・マドリードが、アーセナルに所属するブラジル代表DFガブリエウ・マガリャンイス（28）の獲得に興味を持っているようだ。イギリス『TEAMtalk』が伝えた。今夏にオーストリア代表DFダビド・アラバと、ドイツ代表DFアントニオ・リュディガーが契約満了を迎えるレアル。後者に関しては契約延長の可能性が取り沙汰されているものの、前者に関しては退団が有力視されている。そのため、今夏にセンターバックの補強に乗り出すとみ