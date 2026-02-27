バルセロナにとっては大きな痛手だ。スペイン紙『AS』によれば、フレンキー・デ・ヨングが26日(現地時間)の練習で太腿を負傷し、その後の精密検査で筋断裂が確認されたという。復帰まで最低1カ月はかかるだろうとも同紙は伝えている。バルセロナでは、デ・ヨングとともにチームの舵取り役を担っていたペドリが前節レバンテ戦で右ハムストリングスの怪我から復帰。ようやくデ・ヨングとのコンビが復活した矢先に今度はデ・ヨングが