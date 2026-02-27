阪急交通社は、取締役常務執行役員西日本営業本部長の山川豊治氏が、4月1日付けで代表取締役社長に就任すると発表した。山川氏は、1964年生まれ。1988年に阪急交通社に入社し、西日本営業本部メディア営業部海外営業一課長、日ガリ日本営業本部仕入部副部長、西日本営業本部副本部長などを歴任した。現代表取締役社長の酒井淳氏は、代表取締役会長に就任する。