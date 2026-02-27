スターラックス航空は、熊本〜台中線のチャーター便を期間増便する。同路線は3月31日に開設し、火・金・日曜の週3往復を運航する。5月1日から31日まで水・土曜、7月11日から8月19日まで月・水・土曜に増便し、最大で週6往復を運航する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は熊本発が2時間半、台中発が2時間15分。個人向けの一般販売も行う。熊本へは現在、台北/桃園線を1日1往復運航している。夏スケジュールには台中線を