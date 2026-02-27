楽天モバイルは、「AQUOS sense10」と「OPPO A5 5G」を値下げした。また、回線契約で「nubia S2R」を1円で購入できる18歳以下向けのキャンペーンを開始した。 AQUOS sense10 デニムネイビー 販売価格改定 楽天モバイル公式サイトや楽天モバイルショップ、楽天モバイル公式 楽天市場店で、Androidスマートフォン「AQUOS sense10」と「OPPO A5 5G」の販売価格が改定された。 AQUOS sense10は、