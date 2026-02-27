金と黒が並んだ独創的なヘアスタイルが特徴のアリサ・リウ(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウの独創的な“金×黒リングヘア”に対する反響が止まらない。米メディア『TMZ Sports』は、“ハローリング（光輪）”カラーを手がけたスタイリストのケルシー・ミラー氏の証言を織り交ぜた記事を、現地時間2月26日までに掲載した。【動画】「みんなのプリンセス」