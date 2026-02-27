女優・井桁弘恵がスポーツを楽しむ様子を公開。いつもとは違う表情にファンが沸いている。井桁は２７日までに自身のインスタグラムを更新。「パドルもボールも持ってないけど、ピックルボール上達したいなぁと思ってるけど、はしゃいで練習どころじゃない」とピックルボールに挑戦したことを明かし、グレーの帽子に軽めのファッション、スニーカーを合わせたコーデを公開した。この投稿にファンからは「いげちゃん可愛い