ものまね芸人の古賀シュウ（58）が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。1000カットの理髪店から出入り禁止をくらっていた過去を明かした。「以前1000円カットのお店で1000円以上のカットの要望を細かく店員さんに伝えたところ次行ったら出入り禁止になってました」と告白。その上でバチッと髪形が決まった写真を公開した上で「今日のところは大丈夫！！スッキリちゃんで名古屋に入りま〜す」とつづった。