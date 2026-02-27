アニソン歌手yozuca*（ヨズカ）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。20日に亡くなった夫でミュージシャン・作曲家の池田森さんの葬儀を終え、ファンにメッセージをつづった。yozuca*は25日、「本日は雨の中、池田森（lotta）のお通夜にご参列いただきました皆様へ心より厚く御礼申し上げます」と参列者に感謝。「彼のラストステージ1日目に本当にたくさんの方に来ていただき、本人も大変喜んでいると思います。また、祭壇に飾り