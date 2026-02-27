電車での移動を少しでも快適にしたい人に便利なのがグリーン車です。普通列車のグリーン車を利用するには、乗車券・定期券に加えてグリーン券が必要で、購入方法と距離によって料金が変わります。 本記事では、モバイルSuicaを使った購入でお得にグリーン券を手に入れる方法や、座れなかった場合の対処法、払い戻しの仕組みなどをわかりやすく解説します。 グリーン券はSuicaで買うと