岡山弁護士会 新会長／佐々木基彰 弁護士 岡山弁護士会は25日、岡山市で定期総会を開き、任期満了に伴う新会長に佐々木基彰弁護士を選びました。 佐々木弁護士は、広島県府中市出身の58歳です。 1999年に岡山弁護士会に入会し、副会長や日弁連民事介入暴力対策委員会の副委員長などを務めました。 任期は、2026年4月1日から1年間です。