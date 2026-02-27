今日27日の午前中は九州を中心に雨が降っており、このあと雨の範囲は近畿まで広がる見込みです。九州や四国ではややまとまった雨となる所がありますが、近畿ではそれほど雨量は多くならないでしょう。明日28日は日本海側で雨の降る所がある一方、太平洋側は晴れる所が多い見込みです。今日27日午前は九州を中心に雨今日27日は、東シナ海に前線がのび、低気圧が九州南部に近づいています。このため今朝は九州の広い範囲で雨が降り、