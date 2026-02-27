【新華社ウルムチ2月27日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市では春節（旧正月）期間中、各商業施設が多様な販促活動を相次いで展開し、消費の活況を後押しした。統計によると、15〜23日の連休中、市が重点的にモニタリングしているデパートやスーパー、飲食店など大中型企業50社の売上高は5億8700万元（1元＝約23円）に達し、前年の春節期間に比べて14.2％増加した。（記者/白志強）