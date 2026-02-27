俳優の仲里依紗（36）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「遅めのバレンタイン」として、夫で俳優・中尾明慶（37／※SNS上の愛称はキツネさん）に手作りチョコレートを作る様子を公開した。【動画】「すごい愛を感じます」夫・中尾明慶のためにチョコを手作りする仲里依紗※完成は14：40ごろ動画には、妹・れいなさんも登場。里依紗は、SNSで流行中の「ドバイチョコ」を、れいなさんは人気商品『源氏パイ』風のチョコ