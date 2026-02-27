国会では衆議院予算委員会が開かれ、新年度予算案の実質的な審議が始まりました。消費税の減税などをめぐり論戦が交わされています。国会記者会館から中継です。きのう、超党派の「社会保障国民会議」の初会合への参加を見送った中道改革連合の小川代表は、高市総理が参加を呼びかけるのであれば、まずは党首会談で議論するよう求めました。中道改革連合小川淳也 代表「（国民会議に）なぜ消費減税の議論が紛れたか、給付付