イランの核開発をめぐるアメリカとイランの高官による核協議がスイスで行われました。合意には至りませんでしたが、イランの外相は1週間以内にも再び協議する可能性を明らかにしました。イランの核開発をめぐる協議は、スイス・ジュネーブで26日、アメリカのウィットコフ中東担当特使やイランのアラグチ外相が出席して行われました。仲介国オマーンを介し、一時休止を挟んでおよそ6時間半続きましたが、合意には至りませんでした。