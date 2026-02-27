あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）の惣菜売場の大幅改装が、あす2月28日から始まる。開業以来最大規模となるリモデルの第1弾となる。【画像】あべのハルカス近鉄本店 惣菜売場が改装新登場のグルメ近鉄百貨店は、中期経営計画の中期ビジョンとして「新たな価値創造事業会社＝百“価”店 へと生まれ変わる」ことを掲げ、「旗艦店 あべのハルカス近鉄本店『リモデル』」を重点施策とする。今回、その実現への取り組み