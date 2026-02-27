3月に予定される食品の値上げは、前の年に比べて7割減少し、値上げが一服する傾向が強まってきました。27日朝に発表された東京23区の2月の消費者物価指数は、変動が大きい生鮮食品を除いた総合で、2025年の同じ月と比べた上昇率が1.8％と、16カ月ぶりに2％未満になりました。電気・ガス代の補助やガソリン暫定税率の廃止の影響でエネルギー価格が9.2％下がったほか、一時は前の年の2倍近くまで上昇したコメ類の上げ幅も18.2％まで