Photo: 三浦一紀 2024年11月3日の記事を編集して再掲載しています。年々増えるスマートウォッチの選択肢。使用シーンやスタイルに応じて、自分好みの一台を見つけられるようになってきました。そこで今回は、いま気になる試してみたいスマートウォッチをまとめてご紹介します。Android派には最高のGoogle Pixel Watch 3 Image: Florence Ion via Giz