大谷翔平が侍ジャパンの練習に合流ドジャースの大谷翔平投手が26日、バンテリンドームで行われている侍ジャパンの練習に合流した。3月5日から始まるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた準備を進める中、ファンは大谷に“変わらない”部分に注目。「気になって仕方ない」とソワソワするファンが続出している。背番号16のユニホームでグラウンドに現れた大谷に、集まった報道陣はもちろん侍ジャパンナインも興味