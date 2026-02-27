京都府警亀岡署は2月25日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反（児童買春）の疑いで、団体職員の江渡浩一郎容疑者（54）＝茨城県つくば市＝を逮捕した。日本のインターネット黎明期から活躍し、科学技術振興の一翼を担ってきた著名な研究者の逮捕を受け、各所に激震が走っている。 〈画像あり〉「科学技術界のスターだった」ニコニコ学会β創設者の江渡容疑者の15年前の若かりし頃の写真、プロフィール写真に自撮