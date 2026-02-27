福岡南署は27日、福岡市南区大平寺2丁目付近の路上で26日午後6時ごろ、徒歩進行中の男児にアジア系外国人の男2人から「家はどこ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。1人は黒色パーカー、黒色ズボンを着用。もう1人は金髪で、2人とも自転車を押して歩いていた。