34歳のスーパースターの姿を大舞台で見られるだろうか。昨冬に母国ブラジルの名門サントスに復帰したネイマールは、現地２月26日に行なわれたヴァスコ戦にフル出場。２ゴールを奪う活躍で、２−１での勝利に導いた。キャプテンマークを巻いて先発した背番号10はまず、25分にペナルティエリア左から右足で2026年初ゴールをマーク。さらに同点に追いつかれて迎えた61分に、スピードに乗ったドリブルから左足での絶妙なシュート