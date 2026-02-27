去年１１月に大阪市阿倍野区の住宅から現金約２０００万円が入ったバッグやブランド品数十点が盗んだとして、窃盗などの疑いで逮捕された男（４９）について、大阪地検は「不起訴」としました。東大阪市の職業不詳の男（４９）は、去年１１月に阿倍野区美章園の住宅に侵入し、現金約２０００万円が入ったアタッシェケースやブランドバッグなど３９点を盗んだ疑いで、今年２月に大阪府警が逮捕・送検していました。この窃盗事