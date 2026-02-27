ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで解説を務めた高橋成美が、27日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。かつてペアを組んでいた“りくりゅう”木原龍一の意外な一面を明かした。【写真】かわいすぎる！会見で記者の歓声に爆笑の三浦璃来＆木原龍一スタジオで木原の意外な一面について質問された高橋。「木原選手めちゃくちゃ素晴らしいんですけど」と切り出した上で「海外に10年以上住