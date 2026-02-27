侍ジャパンの公式インスタグラムが２７日更新され、大谷翔平選手が合流し、チームメートと談笑する姿などが公開された。「本日は大谷翔平選手がチームに合流しました」とつづり、大谷がバンテリンドームのグラウンドに姿を見せる様子やミーティングでチームメートにあいさつするシーン、古巣・日本ハムでチームメートだったソフトバンク・近藤健介外野手や花巻東の先輩・エンゼルスの菊池雄星と談笑する写真などが投稿された。