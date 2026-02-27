宇宙事業会社スペースワン（東京）は27日、和歌山県串本町の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」から、3月1日午前11時に小型ロケット「カイロス」3号機を打ち上げると発表した。当初予定されていた2月25日の打ち上げは、悪天候のため延期となっていた。打ち上げるのは、全長約18メートル、重さ約23トンの固体燃料を用いた3段式ロケット。台湾国家宇宙センター（TASA）などの衛星計5機を搭載し、民間単独では国内初となる