歌手の郷ひろみが２６日、ＮＨＫ「ＳＯＮＧＳ」で、人生初となる倉庫型家具店での買い物を実行した。番組では２年前に５０年ぶりに電車に乗って渋谷のＮＨＫまで行く挑戦をした郷。その回が大反響だったことから、今度は初めて横浜市にある倉庫型家具店で買い物をすることになった。「基本的にあまり買い物をしない。特に路面店に行くことはない」という郷は、今回は愛犬のつぼみちゃんのＳＮＳ映えするグッズを買う…という