アメリカとイランによる3回目の核協議は合意には至りませんでした。イラン側は3月2日に再び協議が行われる見通しを示していますが、トランプ政権は軍事介入に踏み切る可能性を崩しておらず、依然、緊迫した情勢は続いています。軍事衝突の懸念が高まる中、協議はオマーンの仲介のもと26日にスイスのジュネーブで行われました。ウォールストリート・ジャーナルは協議内容について、アメリカ側は3つの核施設の破壊や核開発につながる