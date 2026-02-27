調査会社のIDCが、2026のスマートフォン出荷台数の予測を発表しました。それによると、2026年の世界のスマートフォン出荷台数は、深刻化するメモリ不足危機の影響により、前年比で12.9％減少の11億2000万台にまで落ち込むと予測されるとのことです。Worldwide Smartphone Market to Decline 13% in 2026, Marking the Largest Drop Ever Due to the Memory Shortage Crisis, according to IDC - IDChttps://www.idc.com/resource-c