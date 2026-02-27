日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が２７日に放送され、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）を特集した。スタジオには木原の元パートナーである高橋成美さんが生出演。そこでコメンテーターの三輪記子弁護士が「高橋さんしか知らない木原選手の一面ってありますか？」と質問した。一