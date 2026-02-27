◇スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会大阪北支部予選（２１、２２日・万博記念公園野球場ほか）◆中学生の部・代表決定戦（準決勝）大東畷ボーイズ６―１３豊中ボーイズ＝６回コールド＝「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」の各支部予選が行われた。２枠を争う大阪北支部では豊中ボーイズが１９７６年の加盟以来、春夏通じて初めての全国切符を獲得。大阪柴島ボーイズは同支部優勝を果