◇スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会大阪南支部予選（２１、２３日・浜寺公園第一野球場ほか）◆中学生の部・決勝大阪山直ボーイズ７―１住吉ボーイズ「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」の各支部予選が行われた。２枠を争う大阪北支部では豊中ボーイズが１９７６年の加盟以来、春夏通じて初めての全国切符を獲得。大阪柴島ボーイズは同支部優勝を果たし、４年ぶりの本大会へ弾みをつ