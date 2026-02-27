ライオンは、カスタムオーダーのビジネスウェアブランドFABRIC TOKYOと共同開発した"洗うことから逆算したスーツ"を販売開始した。洗濯機の標準コースで洗うことができ、ライオンの衣料用洗剤「NANOX one PRO」を使用すれば30回洗濯した後も新品同等レベルを保つことができるという。ライオンとFABRIC TOKYOが"洗うことから逆算したスーツ"を共同開発○2年かけて開発発表会に登壇したライオン代表取締役の竹森征之氏は、「2年の開