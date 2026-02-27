侍ジャパンに選ばれているブルージェイズの岡本和真（29）が、好調を維持して新天地での調整を終えた。【もっと読む】侍Jを牽引する近藤健介 グラウンド外の“すごさ”に「昭和の野球選手もびっくり」日本時間27日のマーリンズ戦に「6番・三塁」で出場。第3打席で左翼線への2点適時二塁打を放って3打数1安打2打点。オープン戦に4試合出場して9打数3安打の打率.333、1本塁打、4打点と結果を残した岡本は「ケガなく終われてよか