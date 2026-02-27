リンクをコピーする

アジア株韓国株7日ぶり反落、エヌビディアとアンソロピックが市場心理冷やす 東京時間11:14現在 香港ハンセン指数 26433.72（+52.70+0.20%） 中国上海総合指数 4149.13（+2.50+0.06%） 台湾加権指数 35414.49（休場） 韓国総合株価指数 6188.28（-118.99-1.89%） 豪ＡＳＸ２００指数 9167.40（-7.91-0.09%） アジア株はまちまち。 韓国株は7営業日ぶりに反落、米ハイテク懸念をきっ