視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©ABCテレビ 2月27日（金）放送で竹山隆範探偵が調査するのは、東京都の男性（32）から寄せられた依頼『つま先の遺骨でネックレス！？』。 僕は、2025年の11月に右足のつま先を、病気の治療