俳優の木村拓哉（53）が26日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。仕事で大切にしていることを語った。事前取材VTRでモデルでタレントのアンミカに「ずっと仕事をしていく中で守っている大切な気持ちは？」と聞かれると、「あまりたいしたことではないですけど、やるからにはっていう気持ち」と覚悟を語った。続けて、「0から1にする作業じゃない。自分が求められることって」と自身の役割を分析。「0